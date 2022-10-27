Atatürk Üniversitesi 58 öğretim üyesi alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 58 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. Ayrıca, 1 takım dijital dosyayı (1 adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim edeceklerdir.

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