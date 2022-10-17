Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

2- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Öğrenim durumu ön lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için KPSSP93; ortaöğretim (lise ve dengi) olan pozisyonlara başvuracaklar için KPSSP94 puan türü esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek Madde 1 "... Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." şartını sağlıyor olmak.

5- "7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ile "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca çalıştırılacağı birime göre yaptırılacak "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" ya da "arşiv araştırması" sonucu olumlu olmak.

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