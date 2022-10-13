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    • Memur
    • 13.10.2022 11:22
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    • 13.10.2022 11:23
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    İnönü Üniversitesi 57 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İnönü Üniversitesi 57 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İnönü Üniversitesi 57 öğretim üyesi alacak

    İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 57 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İnönü Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    1- Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
    2- Adaylar sadece bir ana bilim dalına müracaat edebilirler.
    3- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış bir örneği ya da
    öğrenim belgelerinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.
    4- Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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