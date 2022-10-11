TCDD 82 makinist alımı yapacak

TCDD tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 82 makinist alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak makinistlerin hangi illerde görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte TCDD makinist alım ilanı için bilgiler

a) Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evraklar şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler sözlü sınava alınacaktır. Tarihlere ilişkin duyuru www.tcddtasimacilik.gov.tr de yayınlanacak, bu duyuru sonrası ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık Aş Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.

c) İşçi Makinistler 4857 sayılı iş kanununa göre görev yapacaktır.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın