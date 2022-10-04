Eylül - Ekim ayı ücretli öğretmen maaşları YATTI MI? Ücretli öğretmenlik ders saat ücreti hesaplama haftalık mı, aylık mı? Ücretli öğretmen 2022-2023 ders ücreti hesaplama!

Ücretli öğretmen maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, 2022-23 Ücretli öğretmenlik maaşları kaç TL, ne kadar oldu? Ücretli öğretmen 30-40 saat ders ücreti nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler ve ücretli öğretmen başvuru sonuçlarına dair detaylar...
30-40 ders saati ücreti ne kadar? 2022 ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL?
Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız.
haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?
Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.
1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.