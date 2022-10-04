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    • Memur
    • 04.10.2022 17:47
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    • 04.10.2022 17:47
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    Eylül - Ekim ayı ücretli öğretmen maaşları YATTI MI? Ücretli öğretmenlik ders saat ücreti hesaplama haftalık mı, aylık mı? Ücretli öğretmen 2022-2023 ders ücreti hesaplama!

    Ücretli öğretmen maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Haftalık ders saatine göre ücret alan ücretli öğretmenlerin maaşları, ders saati sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Başbakan Erdoğan geçtiğimiz aylarda, ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin müjdeyi duyurdu. Peki, Ücretli öğretmenlik ders saat ücreti haftalık mı, aylık mı ödeniyor? Ücretli öğretmen 2022-2023 ders ücreti kaç TL oldu? Ek ders hesaplama!

    takvim.com.tr
    Ücretli öğretmenlik ders saat ücreti haftalık mı, aylık mı ödeniyor?

    Ücretli öğretmen maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, 2022-23 Ücretli öğretmenlik maaşları kaç TL, ne kadar oldu? Ücretli öğretmen 30-40 saat ders ücreti nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler ve ücretli öğretmen başvuru sonuçlarına dair detaylar...

    30-40 ders saati ücreti ne kadar? 2022 ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL?

    Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız.

    haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

    Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

    1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.



        2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.

        3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

        4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.



        5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.
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        Kuruluş Osman
        Haberler Memur Eylül - Ekim ayı ücretli öğretmen maaşları YATTI MI? Ücretli öğretmenlik ders saat ücreti hesaplama haftalık mı, aylık mı? Ücretli öğretmen 2022-2023 ders ücreti hesaplama!
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