Eylül - Ekim ayı ücretli öğretmen maaşları YATTI MI? Ücretli öğretmenlik ders saat ücreti hesaplama haftalık mı, aylık mı? Ücretli öğretmen 2022-2023 ders ücreti hesaplama!

30-40 ders saati ücreti ne kadar? 2022 ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL?

Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız.

haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.