Bitlis Eren Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

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