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    • Memur
    • 28.09.2022 11:23
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    • 28.09.2022 11:23
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    Bitlis Eren Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Bitlis Eren Üniversitesi 15 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Bitlis Eren Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

    Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memur Bitlis Eren Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
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