Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli destek personeli alacak

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 sözleşmeli destek personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak destek personellerinin temizlik, bakım onarım ve inşaat işlerinde görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli destek personeli alım ilanı için bilgiler

Personel alımı yapılacak tüm pozisyonlar için geçerli olmak üzere; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

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