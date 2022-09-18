Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 18.09.2022 10:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2022 10:50
    ABONE OL

    Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli destek personeli alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Türk Akreditasyon Kurumu 4 sözleşmeli destek personeli alım ilanı dikkat çekti.

    TÜRKAK sözleşmeli destek personeli alacak

    Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 sözleşmeli destek personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak destek personellerinin temizlik, bakım onarım ve inşaat işlerinde görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli destek personeli alım ilanı için bilgiler
    Personel alımı yapılacak tüm pozisyonlar için geçerli olmak üzere; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    KPSS atama puanları! KPSS kaç puanla nereye girilir?
    Haberler Memur Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli destek personeli alacak
        SON DAKİKA