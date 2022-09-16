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    • Memur
    • 16.09.2022 10:53
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    • 16.09.2022 10:53
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    Galatasaray Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Galatasaray Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Galatasaray Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

    Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin büro personeli, destek personeli gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Galatasaray Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak,
    c) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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