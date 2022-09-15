Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak? e-Devlet GSB 4 bin 147 personel alımı başvuru ekranı!

Büro personeli alımı 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

KPSS P93 puanı esas alınarak istihdam edilecek 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi için ise üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak ve 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşıma şartı aranacak.

KPSS P94 puanı esas alınarak alınacak 2 bin 981 Destek Personeli (Temizlik) için ise ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak şartı aranacak.