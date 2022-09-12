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    • Memur
    • 12.09.2022 10:46
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    • 12.09.2022 10:46
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    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    MSGSÜ 42 öğretim üyesi alacak

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 42 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Başvurular Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine göre yapılacaktır.
    Öğretim Üyesi kadro ilanlarına ait başvuru dilekçesi, MSGSÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Beyan Formu, Belge Düzenleme Kılavuzu ve diğer belgeler http://www.msgsu.edu.tr internet adresinin Personel Dairesi Başkanlığı kısmında yer almaktadır.
    Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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