En az 5.500 TL maaşla özel hastanelere başvuru ekranı - 7 Eylül özel hastanelere binlerce işçi ve personel alım ilanı yayımlandı!

Özel hastaneler için personel ve işçi alımı ilanları açıklandı. İlanlar İŞKUR'un resmi web sayfası üzerinden adaylara ulaşıyor. Özel hastanelere oluşturulan personel alımlarına baktığımızda alınacak personellerin işçi ve sağlık personeli kadrolarında istihdam edileceği görüldü. Hastanelerde çalışacak personeller asgari ücretten başlayarak maaş verileceği bildirildi.
İŞKUR üzerinden özel hastanelere binlerce işçi ve personel alım ilanı
İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurulara baktığımızda özel hastane personel alımı oluşturulan kadrolara şu şekilde yer verildi:
İŞKUR üzerinden özel hastanelere binlerce işçi ve personel alım ilanı