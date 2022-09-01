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    • Memur
    • 01.09.2022 10:34
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    • 01.09.2022 10:34
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    Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Pamukkale Üniversitesi 31 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
    - Her aday tek bir kadroya başvurabilir.
    - Adaylar unvanlarının altında kadroya başvuramazlar.
    - İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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