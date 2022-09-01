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    • Memur
    • 01.09.2022 09:30
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    • 01.09.2022 09:30
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    Öğretmen seminerleri bugün başladı mı, kaç gün sürecek? 1-2 Eylül öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? Öğretmen seminere katılmazsa ne olur?

    Yüzbinlerce öğretmen için yeni eğitim öğretim dönemi start alıyor. Öğretmenler seminerlere katılarak yeni dönem hakkında bilgi alacak. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? Seminerler online mı yüz yüze mi olacak? Seminerlere katılım zorunlu mu? İşte öğretmenlerin merak ettiği soruların yanıtları!

    takvim.com.tr
    Öğretmen seminerleri bugün başladı mı, kaç gün sürecek?

    Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla okulların ne zaman açılacağı ve MEB takvimi açıklanmıştı. Peki, Öğretmen seminerleri bugün başladı mı? 1-2 Eylül öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? Öğretmen seminere katılmazsa ne olur? İşte merak edilenler!

    ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR-BİTİYOR?

    MEB'in 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları yani seminerleri, 1 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak.

    2022 ÖĞRETMEN SEMİNERLER KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Eylül başında başlayacak söz konusu seminerler, okulların açılacağı 12 Eylül'de göz önünde bulundurulduğunda 9 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.

    SEMİNERLER ONLİNE MI?

    Haziran ayı seminerleri online olarak gerçekleştirilmişti. Ancak Eylül seminerlerinin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden online olarak yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.

        2022-2023 MEB AKADEMİK TAKVİMİ

        1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 01 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacaktır.
        2- Birinci dönem, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma günü sona erecektir.
        3- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 05 Eylül - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.
        4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.


        5- Birinci dönem ara tatili, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım 2022 Cuma günü sona erecektir.
        6- Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 03 Şubat 2023 Cuma günü sona erecektir.
        7- İkinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.
        8- İkinci dönem ara tatili, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecektir.
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        Haberler Memur Öğretmen seminerleri bugün başladı mı, kaç gün sürecek? 1-2 Eylül öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? Öğretmen seminere katılmazsa ne olur?
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