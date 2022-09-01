Öğretmen seminerleri bugün başladı mı, kaç gün sürecek? 1-2 Eylül öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? Öğretmen seminere katılmazsa ne olur?

Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla okulların ne zaman açılacağı ve MEB takvimi açıklanmıştı. Peki, Öğretmen seminerleri bugün başladı mı? 1-2 Eylül öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? Öğretmen seminere katılmazsa ne olur? İşte merak edilenler!
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR-BİTİYOR?
MEB'in 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları yani seminerleri, 1 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak.
2022 ÖĞRETMEN SEMİNERLER KAÇ GÜN SÜRECEK?
Eylül başında başlayacak söz konusu seminerler, okulların açılacağı 12 Eylül'de göz önünde bulundurulduğunda 9 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.
SEMİNERLER ONLİNE MI?
Haziran ayı seminerleri online olarak gerçekleştirilmişti. Ancak Eylül seminerlerinin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden online olarak yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.