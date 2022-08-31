Ücretli öğretmen maaşları kaç TL ? e-Devlet Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları SORGULAMA!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Haftalık ders saatine göre ücret alan ücretli öğretmenlerin maaşları, ders saati sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Başbakan Erdoğan geçtiğimiz aylarda, ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

"Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır."