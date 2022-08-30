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    • Memur
    • 30.08.2022 10:11
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    • 30.08.2022 10:11
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    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 personel alım ilanı dikkat çekti.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin ikinci kaptan, mühendis gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
    Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da
    Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.
    Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır. Sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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