20 bin öğretmen atama başvuruları ve mülakatları tamamlandı. Şimdi sırada atama tercihleri var. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başladı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı, taban puan ve kontenjanları 2022 nasıl? İşte detaylar!
20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.
Tercihler nasıl yapılacak?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.