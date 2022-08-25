İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 76 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 76 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

1. Başvuru Formu ve Başvuru Dilekçesi (Başvuru formu ve dilekçesine web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.)

2. Kimlik Fotokopisi

3. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. YÖK Formatlı Özgeçmiş

5. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet belgeleri (e-Devlet üzerinden alınabilir) veya Diploma fotokopileri (noter onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

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