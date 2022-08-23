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    • Memur
    • 23.08.2022 11:11
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    • 23.08.2022 11:11
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    İstanbul Bilgi Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi 14 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Bilgi Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

    İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 14 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (üniversitemiz web sitesindeki Akademik Kadro İlanları sayfasından ulaşabilirsiniz), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak ilgili Fakülte Dekanlığı'na teslim edeceklerdir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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