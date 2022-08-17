Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personelin büro personeli olarak görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

1 - Başvuracak adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2 - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

3 - Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Ön Lisans (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

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