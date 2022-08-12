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    • Memur
    • 12.08.2022 08:31
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    • 12.08.2022 08:31
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    Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı İL İL kontenjanlar! GSB sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR GSB başvuru ekranı

    Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1017 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. Duyuru Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Yapılan açıklamada başvuru tarihleri de belirtildi. Buna göre GSB personel alımı başvuruları 8 Ağustos'ta başlıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Peki GSB sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı il il kontenjanlar ve İŞKUR GSB başvuru ekranı...

    GSB sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı il il kontenjanlar, İŞKUR GSB başvuru ekranı ve başvuru şartları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2022 yılında GSB bünyesine binlerce sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuru tarihleri netleşirken kadro dağımı ve kontenjanlar da yayımlandı. Peki GSB sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İŞKUR GSB başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

    GSB BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvuru işlemlerini İŞKUR üzerinden yapacak. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

    👉İŞKUR GSB SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

    GSB SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

    Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak alımlarda kadro dağımı ve kontenjanlar şöyle;

    👉767 sürekli temizlik işçisi

    👉144 engelli sürekli temizlik işçisi

    👉106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi

        KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

        Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

        2022 1017 İŞÇİ ALIMI GSB SÖZLÜ SINAV TARİHİ!

        Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

        GSB GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

        2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

        Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

        18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).

        Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

        Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

        Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

        Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

        Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

        Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

        Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

        Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

        Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski

            Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak,

            Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak.

            GSB ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

            Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

            En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

            Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (12 Ağustos 2022) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

            Adayların başvurularının, başvuru yaptığı pozisyon ve meslek koluna uygun olması gerekmektedir.

            MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

            Son zamanlarda açıklanan yeni zamlarla birlikte bir çok meslek grubuna zam yapıldı. Bunlar içerisinde en çok Merak edilenlerden birisi de Temizlik Görevlisi maaşları oldu.

            Geçtiğimiz yıla göre maaşlarda %41,69 oranında zam yapılması ile birlikte kamuda hizmet veren ve 5 bin TL civarında olan temizlik görevlisi maaşları 2022 temmuz ayı ile birlikte 8.500 TL civarında oldu.
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            Haberler Memur Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı İL İL kontenjanlar! GSB sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR GSB başvuru ekranı
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