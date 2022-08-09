Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacaklarını duyurdu. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 1-13 Ağustos tarihleri arasında sözlü mülakatlarına giriyor. Mülakatlara katılan adaylar şimdi mülakat sonuçlarını ve atama tercihleri hakkında araştırmlara koyuldu. Peki Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları tercih edilebilecek okullar listesi belli oldu mu?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI BİTTİ Mİ, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci devam ediyor. Sözlü mülakatlar 13 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek. Sınav sonuçları ise 16 Ağustos'ta ilan edilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sınavların akabinde atama tercihleri ise 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde alınacak. Tercih sonuçları da MEB tarafından 1 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.