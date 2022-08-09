Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacaklarını duyurdu. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 1-13 Ağustos tarihleri arasında sözlü mülakatlarına giriyor. Mülakatlara katılan adaylar şimdi mülakat sonuçlarını ve atama tercihleri hakkında araştırmlara koyuldu. Peki Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları tercih edilebilecek okullar listesi belli oldu mu?