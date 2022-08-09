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    • Memur
    • 09.08.2022 22:51
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    • 09.08.2022 22:51
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    Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları tercih edilebilecek okullar listesi!

    MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sözlü mülakatları devam ediyor. 13 Ağustos'a kadar süreceği duyurulan mülakatların ardından sonuçlar ilan edilecek. Son olarak da atama tercihleri başlayacak. Peki Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları tercih edilebilecek okullar listesi belli oldu mu? İşte yanıtları...

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacaklarını duyurdu. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 1-13 Ağustos tarihleri arasında sözlü mülakatlarına giriyor. Mülakatlara katılan adaylar şimdi mülakat sonuçlarını ve atama tercihleri hakkında araştırmlara koyuldu. Peki Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları tercih edilebilecek okullar listesi belli oldu mu?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI BİTTİ Mİ, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci devam ediyor. Sözlü mülakatlar 13 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek. Sınav sonuçları ise 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Sınavların akabinde atama tercihleri ise 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde alınacak. Tercih sonuçları da MEB tarafından 1 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.

        TERCİH EDİLEBİLECEK OKULLARIN LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

        Tercihlerin başlamasıyla birlikte okulların da duyurulması bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

        ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2022

        Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.

        17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.

        Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

        Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

        Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.
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        Haberler Memur Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları tercih edilebilecek okullar listesi!
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