Pamukkale Üniversitesi 185 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 185 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hemşire, büro personeli, laborant ve psikolog gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, "hemşire" unvanına başvuru yapamaz.

** Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4'lük sistemdeki notların 100'lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, yine eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya hak verilecektir. Doğum tarihleri de eşit olması halinde noter huzurunda kura usulü ile aday belirlenecektir.) ile alınacaktır.

*** Bu pozisyona başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ek-1'de belirtilen görevleri yapacak olup ayrıca, ambulans sürücüsü olarak da görev yapacaklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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