Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

- 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve bilimsel yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve hizmet belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), Çalışmalarını kapsayan yayın dosyası haricinde Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adayların başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla başvuru dosyası haricinde özgeçmiş ve yayınlarını kapsayan beş takım dosyayı (1 Fiziksel + 4 Flash Bellek) ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO) teslim etmeleri gerekmektedir.

Not: 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

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