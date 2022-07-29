İstanbul Teknik Üniversitesi 80 Araştırma Görevlisi alacak | Memur alım ilanları

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 80 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler:

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Akademik Personel Başvuru Dilekçesi ( http://www.pdb.itu.edu.tr/matbu-evrak adresinden temin edilebilir.)

ALES Belgesi (En az 70 puan ve üzeri)

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. Yönetmelikte "... yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler." hükmü uyarınca; Üniversitemiz Senatosunun 15.11.2018 tarihli senatosunda alınan karar uyarınca; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuracak öğretim görevlisi adayları için 90, Beden Eğitimi Bölümü için 55 ilandaki diğer araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları için en az 65 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

Özgeçmiş

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Fotoğraf (1 adet)

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi mezuniyet belgesi ile yurt dışından alınan diplomaların denklik belgeleri (Resmi Kurumlarca aslı gibidir veya noter onaylı) (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

Lisans Transkripti (asıl veya noter onaylı) (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için) (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar ile tecrübe gösterir belge (İlanda tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

Erkek Adaylar için Askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

Adli Sicil Kaydı belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

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