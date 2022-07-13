13 Temmuz 2022 PAEM pa.edu.tr sınav sonucu sorgulama ekranı! Komiser Yardımcısı sınav sonuçları açıklandı mı?

2022 yılında Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından yapılan açıklamada 75'i kadın ve 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına 1.000 öğrenci alımı yapılacağı açıklandı. Sınavın 26 Haziran'da uygulanacağı belirtilirken sınav sonrası adaylar sonuç tarihini araştırmaya başlayacak. Peki Komiser Yardımcısı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte PAEM pa.edu.tr sınav sonucu sorgulama ekranı!
7. DÖNEM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAVI
7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 sınav merkezinde yapıldı.
KOMİSER YARDIMCISI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Son dakika haberine göre PAEM 7. dönem sınav sonuçları açıklandı.
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Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinde (www.pa.edu.tr) yayınlanan takvimde yazılı sınav sonuçlarına itirazlar Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) 13-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyrulmuştur. Ancak kamu çalışanlarının 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacak olması nedeniyle Anadolu Üniversitesi tarafından sınav sonuçlarına itirazlar 18-20 Temmuz 2022 arasında alınmasına karar verilmiştir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
👉PAEM komiser yardımcısı alımı 2022 başvuru kılavuzu henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ilana dair detaylar şöyleydi:
👉En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
👉Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak.