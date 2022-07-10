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    • Memur
    • 10.07.2022 17:33
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    • 10.07.2022 17:33
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    Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi 12 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Süleyman Demirel Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak

    Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    1- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
    2- Adaylar sadece bir ilan numarası ile ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
    2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memur Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
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