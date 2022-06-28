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    • Memur
    • 28.06.2022 11:58
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    • 28.06.2022 11:58
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    Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak!

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti. Buna göre üniversite 3 öğretim üyesi alacak.

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    Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler:

    Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas. edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.
    Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
    Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

    Özgeçmiş (YÖK formatlı),

    Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

    Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

    Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları bilimsel dosyaları,

    Yabancı dil yeterliliğini (en az 85 puan) gösteren belge veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

    Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

    Kimlik belgesi,

    1 adet fotoğraf

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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