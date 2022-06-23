Uşak Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 28 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Uşak Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

1) İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2) Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3) Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5) 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen, %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

6) Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

8) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

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