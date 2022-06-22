2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Maaş, ikramiye ödemeleri...

KARİYER UZMAN
Mevcut ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 9.310
Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408
Ek gösterge: 4200
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.428
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 251.646
Emekli aylığı farkı: 118
Emekli ikramiyesi farkı: 4.238
MÜHENDİS
Mevcut ek gösterge:3600
Mevcut emekli maaşı: 6.861
Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408
Ek gösterge: 4200
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.979
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 251.646
Emekli aylığı farkı: 118
Emekli ikramiyesi farkı: 4.238
AVUKAT
Mevcut ek gösterge:3000
Mevcut emekli maaşı: 5.627
Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909
Ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
Emekli aylığı farkı: 1.234
Emekli ikramiyesi farkı: 44.499
BEKÇİ
Mevcut ek gösterge:3000
Mevcut emekli maaşı: 5.727
Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909
Ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.961
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
Emekli aylığı farkı: 1.234
Emekli ikramiyesi farkı: 44.499
UZMAN ERBAŞ/JANDARMA
Mevcut ek gösterge: 3000
Mevcut emekli maaşı: 5.727
Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909
Ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.961
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
Emekli aylığı farkı: 1.234
Emekli ikramiyesi farkı: 44.499
TEKNİK HİZMETLER (MAT., İST. VS)
Mevcut ek gösterge:3000
Mevcut emekli maaşı: 5.627
Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909
Ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
Emekli aylığı farkı: 1.234
Emekli ikramiyesi farkı: 44.499
ÖĞRETMEN
Mevcut ek gösterge: 3000
Mevcut emekli maaşı: 5.627
Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909
Ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
Emekli aylığı farkı: 1.234
Emekli ikramiyesi farkı: 44.499
HEMŞİRE (ALANINDA 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)
Mevcut ek gösterge: 3000
Mevcut emekli maaşı: 5.627
Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909
Ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
Emekli aylığı farkı: 1.234
Emekli ikramiyesi farkı: 44.499
DİN GÖR.(ALANINDA 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)
Mevcut ek gösterge:3000
Mevcut emekli maaşı: 5.627
Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909
Ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
Emekli aylığı farkı: 1.234
Emekli ikramiyesi farkı: 44.499
HEMŞİRE (4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)
Mevcut ek gösterge:2200
Mevcut emekli maaşı: 5.471
Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258
Ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
Emekli aylığı farkı: 1.391
Emekli ikramiyesi farkı: 50.150
DİN GÖR. (4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU)
Mevcut ek gösterge: 2200
Mevcut emekli maaşı: 5.471
Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258
Ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
Emekli aylığı farkı: 1.391
Emekli ikramiyesi farkı: 50.150
ŞUBE MÜDÜRÜ
Mevcut ek gösterge: 2200
Mevcut emekli maaşı: 5.471
Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258
Ek gösterge: 3000
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 5.627
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 202.909
Emekli aylığı farkı: 156
Emekli ikramiyesi farkı: 5.651
İL MÜD. YRD., İLÇE MÜD.
Mevcut ek gösterge: 2200
Mevcut emekli maaşı: 5.471
Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258
Ek gösterge: 3000
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 5.627
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 202.909
Emekli aylığı farkı:156
Emekli ikramiyesi farkı: 5.651
ŞEF
Mevcut ek gösterge: 2200
Mevcut emekli maaşı: 5.471
Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258
Ek gösterge: 2800
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 5.589
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 201.496
Emekli aylığı farkı: 118
Emekli ikramiyesi farkı: 4.238
LİSE VE ALTI ÖĞRENİMLİ MEMURLAR
Mevcut ek gösterge: 1500
Mevcut emekli maaşı: 4.775
Mevcut emekli ikramiyesi: 172.183
Ek gösterge: 2100
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 4.893
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 176.421
Emekli aylığı farkı: 118
Emekli ikramiyesi farkı: 4.238