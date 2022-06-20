Personel temin msb.gov.tr MSÜ tercih sonucu sorgula! MSÜ pasif ne demek? MSÜ 2022 YERLEŞTİRME sonuçları açıklandı!

20 Haziran 2022 MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! Bir süredir binlerce aday merakla bekliyordu! Son dakika açıklama geldi. 27 Mart tarihinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Nisan'da sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemleri alınmaya başlanmıştı. İşte Personel temin msb.gov.tr MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı ve MSÜ pasif ne demek? sorusunun yanıtı...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
20 Haziran 2022 Pazartesi Milli Savunma Üniversitesi 2022 yılı askeri öğrenci temini 2'nci seçim aşamaları tercih işlemleri sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.
2022 MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
MSÜ yerleştirme sonuçları duyusu için haberimizin devamına geçiniz...
MSÜ PASİF NE DEMEK?
Milli Savunma Üniversitesi sınavında aldığınız puana göre yerleştirme yapılıyor. Tercih sonuçları sorgulamasında "Tercih Ettiğiniz Kontenjan Türünden Kontenjana Giremediniz" uyarısını aldıysanız ve Başvuru Durumunda Kırmızı Pasif yazısı var ise, üniversiteyi kazanamamışsınız anlamına geliyor.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI DUYURUSU
1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup,
a. Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,
b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında icra edilecektir.
c. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.
2. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2022 sayısal puanına göre belirlenmiştir.