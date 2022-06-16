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    • Memur
    • 16.06.2022 22:06
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    • 16.06.2022 22:06
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    Maltepe Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Maltepe Üniversitesi 16 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti. İlanda başvuru için gerekli belgeler ve tarihler duyuruldu.

    takvim.com.tr
    Maltepe Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

    Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 16 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler:

    Üniversitemizin aşağıda gösterilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

    İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 16.06.2022
    İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru): 30.06.2022
    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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