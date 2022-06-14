Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 14.06.2022 14:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2022 14:25
    ABONE OL

    Beykent Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Beykent Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Beykent Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak

    Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

    Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 8 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

    BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
    Duyuru Başlangıç Tarihi : 13.06.2022
    Son Başvuru Tarihi : 27.06.2022
    Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 29.06.2022
    Yazılı Sınav Tarihi : 01.07.2022
    Nihai Değerlendirme Tarihi : 04.07.2022

    İlanın detayları için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li Kaftancıoğlu’nun parti üyeliği düşürüldü!
    Haberler Memur Beykent Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak
        SON DAKİKA