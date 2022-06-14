Beykent Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler



Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 8 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi : 13.06.2022

Son Başvuru Tarihi : 27.06.2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 29.06.2022

Yazılı Sınav Tarihi : 01.07.2022

Nihai Değerlendirme Tarihi : 04.07.2022

İlanın detayları için tıklayın