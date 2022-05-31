Uzman öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2022 MEB Uzman ve Başöğretmenlik başvuru şartları neler? Başöğretmenlik başvuru nasıl yapılır? soruları yüzbinlerce öğretmen adayı tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrıldı. Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik programı başvuruları için de MEB'den takvim yayımladı. İşte takvime göre başvuru ve eğitim süreci hakkında bilgiler...