Uzman öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2022 MEB Uzman ve Başöğretmenlik başvuru şartları neler? Başöğretmenlik başvuru nasıl yapılır? soruları yüzbinlerce öğretmen adayı tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrıldı. Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik programı başvuruları için de MEB'den takvim yayımladı. İşte takvime göre başvuru ve eğitim süreci hakkında bilgiler...
UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik programı başvuruları 1 Haziran - 10 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak. Eğitimlerini tamamlayanların uzman öğretmen ve başöğretmen olabilmeleri için girecekleri sınav ise 19 Kasım'da uygulanacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.
19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları da 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Son olarak sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.