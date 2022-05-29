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    • Memur
    • 29.05.2022 10:22
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    • 29.05.2022 10:22
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    Gelir İdaresi Başkanlığı 70 sözleşmeli personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı 70 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    GİB 70 sözleşmeli personel alacak

    Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 70 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin sınav sonucu alınacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte GİB sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
    - Başvurulan sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin olarak Tablo-1'de belirtilen sürede tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,
    - Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,
    - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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