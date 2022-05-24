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    • Memur
    • 24.05.2022 11:00
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    • 24.05.2022 11:00
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    Boğaziçi Üniversitesi 5 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi 5 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Boğaziçi Üniversitesi 5 öğretim üyesi alımı yapacak

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    (a) Bilimsel çalışmalarını SCIE tarafından taranan etki faktörü yüksek uluslararası saygın dergilerdeki yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek.
    (b) Jeopolimerler, polimer-seramik kompozitler ve camsı malzemelerin deneysel yöntemlerle geliştirilmesi; biyomedikal ve çevre alanlarında uygulanması konularında uzmanlaşmış olmak.
    (c) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini uçak mühendisliği/uzay mühendisliği alanında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden almış olmak. Havacılık ve uzay sistemleri konularında uzmanlaşmış olmak ve uydu itki sistemleri üzerine SCIE tarafından taranan uluslararası saygın dergilerde yayınları bulunmak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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