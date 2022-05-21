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    • Memur
    • 21.05.2022 12:25
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    • 21.05.2022 12:25
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    İbn Haldun Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak!

    Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanan ilanla İbn Haldun Üniversitesi'ne 2 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda alınacak öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerine ilişkin aranan şartlara da yer verildi.

    İbn Haldun Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak!

    İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi fakülte ve branşlarda istihdam edileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için gerekli belgeler

    Başvuruda Gerekli Belgeler:
    - Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi
    - Özgeçmiş (YÖK formatında) ve Eserler Listesi
    - Kimlik fotokopisi
    - Fotoğraf (2 Adet)
    - Adli sicil belgesi
    - Hizmet belgesi
    - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
    - Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları
    - Varsa Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları,
    - Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
    - YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge – İngilizce

    İlanla ilgili diğer detaylar için tıklayın

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