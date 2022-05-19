Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin destek personeli olarak görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Sakarya Üniversitesi sözleşmeli persenel alım ilanı için bilgiler

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

- Başvuru Formu,

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

- Özgeçmiş,

- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- 1 Adet Fotoğraf,

- Adli Sicil Belgesi 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin A-4. ve 5. fıkrasında belirtilen hususlar kapsamında atanmaya engel teşkil etmeyeceğini belirten barkodlu adli sicil durum belgesi. (e-Devletten alınması halinde "devlet memuriyeti" kısmının seçilmesi gerekmektedir)

- Sertifika istenen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

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