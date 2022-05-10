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    • Memur
    • 10.05.2022 11:08
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    • 10.05.2022 11:08
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    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 111 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 111 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İÜ-Cerrahpaşa’ya öğretim üyesi alınacak

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 111 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri ve "İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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