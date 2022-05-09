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    • Memur
    • 09.05.2022 11:39
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    • 09.05.2022 11:39
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    Ankara Üniversitesi 11 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Ankara Üniversitesi 11 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Ankara Üniversitesi 11 öğretim üyesi alımı yapacak

    Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
    2 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
    3- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgenin başvuruda teslim edilmesi gerekmektedir.
    (*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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