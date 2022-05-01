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    • Memur
    • 01.05.2022 09:49
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    • 01.05.2022 09:49
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    Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi 32 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alacak

    Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 32 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    1-Başvurular şahsen yapılacaktır.
    2-Adli sicil belgesi
    3-Fotoğraf 1 (bir) adet
    4 -Özgeçmiş ve yayın listesi, (yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.)
    5-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.
    6-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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