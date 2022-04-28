ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik Sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? ÖGG sonuç sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (MEB) düzenlediği ÖGG sınavında ter döken binlerce kişi Nisan ayının sona ermesine az bir zaman kala sonuç araştırmalarını hızlandırdı. ÖGG sınav sonucu için tarih verildi mi?
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması planlanıyor.
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.