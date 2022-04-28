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    • Memur
    • 28.04.2022 17:54
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    • 28.04.2022 17:54
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    ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik Sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? ÖGG sonuç sorgulama ekranı!

    Binlerce kişi ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (MEB) tarafından Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Nisan tarihinde gerçekleştirildi ve Nisan ayı sona ererken sonuçları heyecanla bekleyenler tarih bilgisi öğrenmek istiyor. Özel güvenlik olarak kariyer hedefleyen kişilerin katıldığı ÖGG sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? 97. Özel Güvenlik Sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

    takvim.com.tr
    ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik Sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? ÖGG sonuç sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (MEB) düzenlediği ÖGG sınavında ter döken binlerce kişi Nisan ayının sona ermesine az bir zaman kala sonuç araştırmalarını hızlandırdı. ÖGG sınav sonucu için tarih verildi mi?

    ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması planlanıyor.

    Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

    Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

        ÖZEL GÜVENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Silahlı güvenlik görevlisine oranla silahsız güvenlik görevlisi şartlarında istenenler daha esnektir. Silahsız güvenlik şartlarına ilişkin detaylar ise şöyle;

        T.C. vatandaşı olmak
        En az ilköğretim mezunu olmak
        18 yaşını tam doldurmuş ve 19 yaşından gün almış olmak
        Mesleğini en iyi şekilde yapabilmek için bir engelinin bulunmaması
        Sicili almaya uygun olmak
        Kamu haklarından mahrum olmamak
        Vücut sağlığı yerinde olmak
        Akıl sağlığı yerinde olmak
        Herhangi bir suçtan ötürü 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak gerekir.
        Silahsız güvenlik görevlileri aynı zamanda sağlık kuruluşundan silahsız özel güvenlik görevlisi olur ibaresi bulunan bir sağlık raporu elde etmelidirler.

        Silahlı güvenlik görevlisi şartları:

        T.C. vatandaşı olmak
        En az lise mezunu olmak (lise ve dengi bir okul bitirmek)
        Vücut sağlığı yerinde olmak
        21 yaşını doldurmuş ve 22 yaşından gün almış olmak
        Akıl sağlığı yerinde olmak
        Sicil almaya uygun olmak
        Mesleğini gerektiği gibi yapmak için bir engeli bulunmamak
        Kamu haklarından mahrum olmamak
        Herhangi bir suçtan dolayı 1 yıldan daha fazla hapis cezası almamış olması gerekmektedir.
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        Haberler Memur ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 97. Özel Güvenlik Sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? ÖGG sonuç sorgulama ekranı!
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