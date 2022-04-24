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    • Memur
    • 24.04.2022 10:57
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    • 24.04.2022 10:57
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    İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

    İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak araştırma görevlisinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Rumeli Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı için bilgiler
    İstenilen Belgeler:
    Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs açıkça
    belirtilecektir.)
    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, YÖK Formatlı Özgeçmiş,
    Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
    Adli Sicil Belgesi,
    Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,
    Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti) (Devam ediyorsa öğrenci belgesi),
    Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti),
    ALES Sonuç Belgesi, (ALES Puan türü olarak 22.05.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı kararı dikkate alınacaktır.)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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