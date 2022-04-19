Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi için: Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-İSTANBUL Tel: (212) 275 75 83), Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu için: Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Büyükdere Cad. Yazarlar Sok. No: 27 Esentepe-Şişli-İSTANBUL Tel: (212) 275 75 82'na teslim etmeleri gerekmektedir.

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