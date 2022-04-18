İçişleri Bakanlığı Müşavir atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı! Atina, Kampala, Vaşington, Moskova, Cakarta, Pretorya, Bağdat, Nairobi ve Roma...





Atina Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Salih Bıçak yerine Tayfun Sargın, Kampala Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Sezgin Koral yerine Mehmet Ali Özuğur, Vaşington Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Gökhan Demirtola yerine Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Moskova Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Mustafa Yılmaz yerine Mülkiye Müfettişi Ahmet Günaydın, Vaşington Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Erol Rüstemoğlu yerine Mülkiye Başmüfettişi Ali Alper Orkun, Cakarta Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Rasim Açıköz yerine Reşat Demirel, Pretorya Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Metin Özkan yerine Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Bağdat Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Metin Doğan yerine Sinop İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Nairobi Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Selim Kutkan yerine Zafer Soyalp, Roma Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Aydın Ergül yerine ise Önder Göksel atandı.