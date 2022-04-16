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    • Memur
    • 16.04.2022 08:38
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    • 16.04.2022 08:38
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    İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    İlan yayında! Alım yapılacak

    İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

    İLAN TAKVİMİ
    Duyuru Başlama Tarihi : 15.04.2022
    Son Başvuru Tarihi : 29.04.2022
    Ön Değerlendirme Tarihi : 09.05.2022
    Sınav Giriş Tarihi : 12.05.2022
    Sonuç Açıklama Tarihi : 17.05.2022

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