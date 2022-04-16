İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler



İLAN TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 15.04.2022

Son Başvuru Tarihi : 29.04.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 09.05.2022

Sınav Giriş Tarihi : 12.05.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 17.05.2022



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