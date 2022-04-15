Özyeğin Üniversitesi 14 öğretim elemanı alımı yapacak

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 14 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim elemanlarının hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Özyeğin Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı için bilgiler

1. Başvuru dilekçesi: Yabancı Diller Yüksekokulu'nun Öğretim Görevlisi başvurusu için başvuru formuna https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu/scola-olanaklari adresinden ulaşabilirsiniz. Bu ilana başvuracak adayların başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Diğer ilanlar için serbest formatta başvuru dilekçesi yazılması yeterlidir.

2. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi başvurusu için, dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir. Diğer ilanlar için dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az bir referans e- posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları ya da e-Devlet üzerinden alınacak mezun belgeleri, Doktora öğrenci belgeleri, Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptleri (GPA notu için şarttır) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)



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