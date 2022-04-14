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    • Memur
    • 14.04.2022 11:24
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    • 14.04.2022 11:24
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    Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, devlet korumasında yetişen 1121 genç, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek.

    1121 genç kamuda istihdam

    Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 27 Nisan'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Tercih kılavuzuna bakanlığın internet sitesinden veya "turkiye.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Atama tarihi daha sonra duyurulacak.

    YILDA 3 KEZ ATAMA YAPILIYOR
    2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor. Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda 3 kez atama yapılıyor.

    Bakanlık, gençlere istihdam sonrasında da destek vermeyi sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik çalışmaları yürütülüyor.
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        Haberler Memur Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam
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