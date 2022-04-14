Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam

YILDA 3 KEZ ATAMA YAPILIYOR

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor. Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda 3 kez atama yapılıyor.