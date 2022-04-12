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    • Memur
    • 12.04.2022 11:22
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    • 12.04.2022 11:22
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    Gelir İdaresi, İçişleri Bakanlığı, İskenderun Üniversitesi personel alacak! İşte başvuru şartları ve kontenjanlar

    Son dakika haberi! Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı 11, İçişleri Bakanlığı 10, İskenderun Üniversitesi 1 personel alacak. Peki başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte kontenjan, kadro dağılımı ve başvurular hakkında diğer tüm detaylar...

    3 kurumdan personel alımı ilanı

    GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
    Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Avukat pozisyonu için toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacak.

    I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
    Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Avukat pozisyonu için toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

    GÖREV YERİ: Ankara
    SAYI: 1

    GÖREV YERİ: Bursa
    SAYI: 1

    GÖREV YERİ: Erzurum
    SAYI: 1

    GÖREV YERİ: İstanbul
    SAYI: 8

    Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS P3 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P3 puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.



    II - SINAV TARİHİ VE YERİ
    - Sözlü sınav 30 Mayıs 2022 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.
    - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

    III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
    - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
    - 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
    - En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,
    - Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
    - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan (B) Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Lisans) katılmış ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
    - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI SINAV DUYURUSU
        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI
        A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
        a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
        b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
        c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler).
        d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
        e) Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş, muaf veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI
        Üniversitede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

        GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
        1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
        2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur,
        3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
        4. Adayların KPSS P94 puanına sahip olmaları gerekmektedir.



        BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
        1. Eksiksiz, dijital olarak doldurulmuş ıslak imzalı Başvuru Dilekçesi (Yandaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz: https://iste.edu.tr/files/654 files 1649053078.docx veya https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar linkten ulaşabilirsiniz)
        2. Eksiksiz, dijital olarak doldurulmuş ıslak imzalı Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (fotoğraflı), (Yandaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:
        https://iste.edu.tr/files/654 files 1649052350.docx veya https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar linkten ulaşabilirsiniz)
        3. 2020 KPSS Sonuç Belgesi, (ÖSYM web sayfası https://www.osym.gov.tr/ üzerinden alınacak okunaklı ve karekodlu belge)(Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır),
        4. Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
        5. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
        6. Belge ve Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti (İlan son başvuru tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır.),
        7. Askerlik Durum Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
        8. Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
        9. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
        10. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
        11. Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi, (D ve DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Eski sürücü belgesi olarak E sınıfı))
        12. İlgili pozisyonlara başvuran adaylar ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Üniversitemizi web sayfasında bulunan "Aydınlatma Metni" ne, https://iste.edu.tr/kvkk/aydinlatma-metni linki üzerinden ulaşabilecek olup, aynı sayfadaki "Açık Rıza Beyanı" formunu imzalayarak başvuru dilekçesi ekinde Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
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