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    • Memur
    • 11.04.2022 10:04
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    • 11.04.2022 10:12
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    Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? GİB 145 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları...

    Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) çeşitli pozisyonlarda 145 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kariyer hedefleyenler hemen araştırmalarını hızlandırdı ve hangi kadrolara kaç kişilik alımlar yapılacağını, başvurular için istenen niteliklerin neler olduğunu, başvuru tarihi gibi bilgileri öğrenmek istiyor. GİB 145 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

    Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? GİB 145 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı 145 sözleşmeli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlanınca başvuru yapmak isteyen kişiler merakla detayları öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Toplam 145 personel alımı için başvurular, 13 Nisan Çarşamba günü başlayacak, 22 Nisan Cuma saat 17.30'a kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.

    GİB'in sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, 11 avukat, 27 koruma ve güvenlik görevlisi, 27 şoför, 56 hizmetli ve 24 tekniker alımı yapılacak.Sözlü sınavlar, 30 Mayıs-10 Haziran döneminde istihdam alanına göre belirlenen günlerde Ankara'da yapılacak.

    Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda alınacak personelin görev yapacağı iller, başvuruya ilişkin diğer şartlar, değerlendirme kriterleri gibi bilgilere de ulaşılabiliyor.

        GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

        1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

        Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

        2020 KPSSP3, KPSSP3 ve KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekiyor.
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