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    • Memur
    • 08.04.2022 11:40
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    • 12.04.2022 12:46
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    Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Abdullah Gül Üniversitesi 3 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Abdullah Gül Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
    Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
    Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
    Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
    Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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